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    Иньеста выиграл Суперкубок Японии

    Футбол
    «Виссел Кобе» в матче Суперкубка Японии обыграл чемпиона страны — «Йокогаму».

    Андрес Иньеста
    Андрес Иньеста

    Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В экстратайме команды голов не забили. В серии пенальти точнее были игроки «Виссел Кобе» — 3:2.

    Интересно, что в серии послематчевых пенальти футболисты реализовали первые четыре 11-метровых удара. Однако после этого не было забито девять ударов подряд.

    В составе «Виссел Кобе» весь матч отыграл легенда «Барселоны» Андрес Иньеста. На 53-й минуте встречи он получил предупреждение, а в серии послематчевых пенальти реализовал первый удар команды.

    Это 37-й трофей в карьере 35-летнего испанца. В списке самых титулованных футболистов в истории он уступает только бразильцу Дани Алвесу, на счету которого 40 побед в турнирах за клубы и сборную. 0

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