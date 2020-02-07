«Лестер» — фаворит в борьбе за полузащитника «Ливерпуля»

является фаворитом в борьбе за полузащитника, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 31-летний англичанин, чей контракт с мерсисайдцами истекает летом 2020 года, скорее всего, усилит именно «лис».

Как пишет издание, не последнюю роль в ситуации играет то, что «Лестер» возглавляет Брендан Роджерс. Именно североирландский специалист привел Лаллану в «Ливерпуль» летом 2014 года.

Помимо «Лестера», на полузащитника претендуют 3 команды из Лондона: «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Вест Хэм».

В сезоне-2019/20 Лаллана принял участие в 19 матчах в составе «Ливерпуля», чаще всего выходя на замену, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. 0