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    «Лестер» — фаворит в борьбе за полузащитника «Ливерпуля»

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    «Лестер» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану, сообщает The Telegraph.

    Адам Лаллана
    Адам Лаллана

    По информации источника, 31-летний англичанин, чей контракт с мерсисайдцами истекает летом 2020 года, скорее всего, усилит именно «лис».

    Как пишет издание, не последнюю роль в ситуации играет то, что «Лестер» возглавляет Брендан Роджерс. Именно североирландский специалист привел Лаллану в «Ливерпуль» летом 2014 года.

    Помимо «Лестера», на полузащитника претендуют 3 команды из Лондона: «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Вест Хэм».

    В сезоне-2019/20 Лаллана принял участие в 19 матчах в составе «Ливерпуля», чаще всего выходя на замену, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. 0

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