«Зенит» — «Сабуртало»: счет 4:0, обзор голов

В товарищеском матчеразгромил грузинский коллективсо счетом 4:0.

Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового. У «сине-бело-голубых» также отметились Вильмар Барриос, Олег Шатов и Даниил Шамкин.

Отметим, что в стартовом составе появился Малком, который не играл с августа из-за травмы. Футболисту дали 30 минут игрового времени.

Состав «Зенита» на первый тайм: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком (Воробьев, 31), Дриусси, Дзюба.

Состав «Зенита» на второй тайм: Васютин, Смольников, Иванович, Прохин, Жирков, Оздоев, Ерохин, Шамкин (Воробьев, 78) Ригони, Шатов, Азмун.

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