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    Гол Йоветича принес «Монако» победу над «Анже»

    «Монако» — «Анже»: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Анже Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В 23 туре Лиги 1 «Монако» дома с минимальным счетом обыграл «Анже» (1:0).

    Стефан Йоветич
    Стефан Йоветич

    Три очка своей команде подарил Стефан Йоветич. Юсуф Фофана сделал длинную передачу со своей половины поля прямо в штрафную «Анже». Йоветич спиной к воротам перебросил мяч головой через вратаря.

    «Монако» пока что на 9 месте. Команда набрала 32 очка. «Анже» спустился на 13 строчку, оставив в своем активе 30 баллов.

    Лига 1. 23 тур
    «Монако» — «Анже» — 1:0
    Гол: 1:0 — 18 Йоветич«Монако» Лекомт, Агиляр, Марипан, Балло-Туре, Глик, Головин, Фабрегас (Тчуамени, 58), Фофана (Хенрихс, 90), Адриен Силва, Бен-Йеддер, Йоветич (Кейта Бальде, 71)«Анже»: Петкович, Траоре, Павлович, Манко, Думбия, Бобишон (Перейра Лаже, 61), Капель (Нинга, 77), Сантамария, Фюльжени, Тиуб, Алиуи (Баокен, 67)Предупреждения: Траоре (55), Адриен Силва (73), Тчуамени (79), Павлович (83)
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