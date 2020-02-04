«Монако» — «Анже»: счет 1:0, обзор гола

Стефан Йоветич
globallookpress.com
Три очка своей команде подарил Стефан Йоветич. Юсуф Фофана сделал длинную передачу со своей половины поля прямо в штрафную «Анже». Йоветич спиной к воротам перебросил мяч головой через вратаря.
«Монако» пока что на 9 месте. Команда набрала 32 очка. «Анже» спустился на 13 строчку, оставив в своем активе 30 баллов.
Лига 1. 23 тур
«Монако» — «Анже» — 1:0
Гол: 1:0 — 18 Йоветич«Монако» Лекомт, Агиляр, Марипан, Балло-Туре, Глик, Головин, Фабрегас (Тчуамени, 58), Фофана (Хенрихс, 90), Адриен Силва, Бен-Йеддер, Йоветич (Кейта Бальде, 71)«Анже»: Петкович, Траоре, Павлович, Манко, Думбия, Бобишон (Перейра Лаже, 61), Капель (Нинга, 77), Сантамария, Фюльжени, Тиуб, Алиуи (Баокен, 67)Предупреждения: Траоре (55), Адриен Силва (73), Тчуамени (79), Павлович (83)