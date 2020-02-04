«Монако» — «Анже»: счет 1:0, обзор гола

В 23 туре Лиги 1дома с минимальным счетом обыграл(1:0).

Три очка своей команде подарил Стефан Йоветич. Юсуф Фофана сделал длинную передачу со своей половины поля прямо в штрафную «Анже». Йоветич спиной к воротам перебросил мяч головой через вратаря.

«Монако» пока что на 9 месте. Команда набрала 32 очка. «Анже» спустился на 13 строчку, оставив в своем активе 30 баллов.