Аспас: Смолов — классный форвард с отличной техникой

Форвард «Сельты»выразил надежду, что новичок галисийского клубасумеет проявить себя.

Напомним, Смолов был арендован у «Локомотива» до конца текущего сезона. По слухам, «Сельта» может выкупить игрока за 10 млн евро.

«Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге.

Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой.

Рад, что он присоединился к "Сельте". Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.

Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», — цитируют испанца «Известия».

Добавим, что на данный момент галисийский клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице примеры. 0