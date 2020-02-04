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    Аспас: Смолов — классный форвард с отличной техникой

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    Форвард «Сельты» Яго Аспас выразил надежду, что новичок галисийского клуба Федор Смолов сумеет проявить себя.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Напомним, Смолов был арендован у «Локомотива» до конца текущего сезона. По слухам, «Сельта» может выкупить игрока за 10 млн евро.

    «Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге.

    Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой.

    Рад, что он присоединился к "Сельте". Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.

    Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», — цитируют испанца «Известия».

    Добавим, что на данный момент галисийский клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице примеры. 0

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