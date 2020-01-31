Моуринью был бы рад еще одному новому нападающему

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал работу клуба на трансферном рынке в январе.

«Я доволен, но было бы лучше, если бы мы купили нападающего. Нам нужен форвард, чтобы получить сбалансированный состав, который будет способен справиться со сложными задачами в трех турнирах.

Стивен Бергвейн — отличный игрок. Он хорош уже сейчас, но также поможет нам в будущем. Учитывая трудности трансферного рынка в январе, было непросто заполучить форварда, способного решить наши нынешние проблемы и помочь нам в будущем.

Не ожидаю, что мы купим кого-то еще. Окно еще не закрыто, поэтому все может случиться, но я ничего не ожидаю. Я всем доволен. Если это невозможно, значит это невозможно. В этом клубе мы все должны быть вместе», — приводит слова Моуринью Sky Sports. 0