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    Моуринью был бы рад еще одному новому нападающему

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал работу клуба на трансферном рынке в январе.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Я доволен, но было бы лучше, если бы мы купили нападающего. Нам нужен форвард, чтобы получить сбалансированный состав, который будет способен справиться со сложными задачами в трех турнирах.

    Стивен Бергвейн — отличный игрок. Он хорош уже сейчас, но также поможет нам в будущем. Учитывая трудности трансферного рынка в январе, было непросто заполучить форварда, способного решить наши нынешние проблемы и помочь нам в будущем.

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    • Не ожидаю, что мы купим кого-то еще. Окно еще не закрыто, поэтому все может случиться, но я ничего не ожидаю. Я всем доволен. Если это невозможно, значит это невозможно. В этом клубе мы все должны быть вместе», — приводит слова Моуринью Sky Sports. 0

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