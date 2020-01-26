«Парма» — «Удинезе»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 21-го тура серии Аодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

В составе победителей отличились Риккардо Гальоло (20-я минута) и Деяна Кулушевски (34).

«Парма» поднялась на 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко. «Удинезе» идет на 14-м месте с 24 очками.

В параллельном матче «Верона» дома одержала победу над «Лечче» (3:0) благодаря голам Павла Давидовича (19), Маттео Пессины (34) и Джампаоло Паццини (86).

Игрок гостей Кристиан Делль’Орко на 68-й минуте получил красную карточку и покинул поле.

«Верона» разместилась на 9-й строчке в таблице Серии А, имея в активе 29 очков. «Лечче» занимает 17-ю строчку с 16 очками.

В еще одной встрече «Сассуоло» в меньшинстве сыграл вничью с «Сампдорией» — 0:0. 0