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    «Парма» одержала победу над «Удинезе»

    «Парма» — «Удинезе»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Парма Удинезе Верона Лечче Сампдория Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 21-го тура серии А «Парма» одержала домашнюю победу над «Удинезе» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Риккардо Гальоло (20-я минута) и Деяна Кулушевски (34).

    «Парма» поднялась на 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко. «Удинезе» идет на 14-м месте с 24 очками.

    В параллельном матче «Верона» дома одержала победу над «Лечче» (3:0) благодаря голам Павла Давидовича (19), Маттео Пессины (34) и Джампаоло Паццини (86).

    Игрок гостей Кристиан Делль’Орко на 68-й минуте получил красную карточку и покинул поле.

    «Верона» разместилась на 9-й строчке в таблице Серии А, имея в активе 29 очков. «Лечче» занимает 17-ю строчку с 16 очками.

    В еще одной встрече «Сассуоло» в меньшинстве сыграл вничью с «Сампдорией» — 0:0. 0

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