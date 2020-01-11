«Челси» — «Бернли»: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

На 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Виллиан прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Лоутона.

Жоржиньо уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

На 38-й минуте Рис Джеймс исполнил подачу с правого фланга атаки от лицевой линии в центр чужой штрафной точно на Абрахама и тот несильным, но точным ударом головой отправил мяч в цель.

На 49-й минуте Аспиликуэта исполнил подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Абрахам не дотянулся до мяча, но зато Хадсон-Одои ударом с нескольких метров отправил мяч точно в цель.

«Челси» с 39 очками занимает 4-е место в таблице АПЛ, а «Бернли» на 14-м месте — 24 очка.