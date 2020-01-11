«Челси» — «Бернли»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
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На 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Виллиан прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Лоутона.
Жоржиньо уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
На 38-й минуте Рис Джеймс исполнил подачу с правого фланга атаки от лицевой линии в центр чужой штрафной точно на Абрахама и тот несильным, но точным ударом головой отправил мяч в цель.
На 49-й минуте Аспиликуэта исполнил подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Абрахам не дотянулся до мяча, но зато Хадсон-Одои ударом с нескольких метров отправил мяч точно в цель.
«Челси» с 39 очками занимает 4-е место в таблице АПЛ, а «Бернли» на 14-м месте — 24 очка.
АПЛ. 22-й тур
«Челси» — «Бернли» — 3:0 (2:0)
Голы: Жоржиньо, 27 (пен.); Абрахам, 38; Хадсон-Одои, 49«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Маунт, Жоржиньо, Баркли, Виллиан, Хадсон-Одои, Абрахам«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Леннон, Вествуд, Корк, МакНил, Хендрик (Выдра, 73), ВудПредупреждение: МакНил, 45+2; Вествуд, 54; Леннон, 59