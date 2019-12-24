Кудряшов имеет несколько предложений от иностранных клубов

Федор Кудряшов
globallookpress.com
По данным источника, на 32-летнего футболиста претендуют три турецких клуба: «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир», за который он уже выступал ранее. Также Федором интересуется «Цюрих» и команда из Катара.
Отмечается, что сам Кудряшов хотел бы остаться в России, но пока у него нет конкретных вариантов.
Как утверждает издание, защитник может принять один из имеющихся вариантов, если ему не поступят предложения от российских клубов.
Напомним, что 32-летний футболист сборной России летом 2019 года пополнил состав «Сочи» и отыграл за клуб 16 матчей, в которых забил один гол. 0