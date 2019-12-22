«Аталанта» разгромила «Милан»

«Аталанта» — «Милан»
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Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 5:0.
Дублем отметился Йосип Иличич, по разу отличились Алехандро Гомес, экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич и нападающий Луис Муриэль.
После этой победы «Аталанта» набрала 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. У «Милана» в активе 21 очко и 10-я позиция.
Серия А. 17-й тур
«Аталанта» — «Милан» — 5:0 (1:0)
Голы: Гомес, 10 (1:0). Пашалич, 61 (2:0). Иличич, 63 (3:0). Иличич, 72 (4:0). Муриэль, 83 (5:0)«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Гозенс (Хатебур, 89), Кастань, де Рон, Малиновский, Пашалич, Гомес (Фройлер, 88), Иличич (Муриэль, 80)«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес (Калабрия, 46), Романьоли, Конти, Бонавентура (Пентек, 64), Беннасер, Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу, ЛеанПредупреждения: Музаккьо, 37. Сусо, 44. Кастань, 46. де Рон, 56. Романьоли, 71. Кессье, 77