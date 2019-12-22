«Аталанта» разгромила «Милан»

В матче 17-го тура итальянской Серии Апринимала

Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 5:0.

Дублем отметился Йосип Иличич, по разу отличились Алехандро Гомес, экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич и нападающий Луис Муриэль.

После этой победы «Аталанта» набрала 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. У «Милана» в активе 21 очко и 10-я позиция.