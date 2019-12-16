Сотрудникам и игрокам «Луча» выплатят долги по зарплате в декабре

Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Администрация Приморья совместно с "Лучом" и спонсорами разработает план финансового оздоровления футбольного клуба, — говорится в заявлении пресс-службы. — Главная задача сейчас — погашение задолженности по заработной плате перед игроками и персоналом клуба. Первые выплаты игрокам начнутся уже в декабре, основные решения будут приняты в январе следующего года», — цитирует пресс-службу края ТАСС.
Напомним, что в начале декабря работники «Луча» объявили о приостановлении трудовой деятельности из-за задержек по зарплате и обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой разрешить ситуацию.
На зимний перерыв «Луч» ушел, занимая 15 место в турнирной таблице ФНЛ с 26 очками в 25 матчах. 0