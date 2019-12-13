Лавесси завершил карьеру игрока в 34 года

Эсекиэль Лавесси
globallookpress.com
«Это были невероятные годы. Годы, полные обучения, уникальных моментов и множества воспоминаний, которые останутся в моем сердце.
Я всегда буду благодарен тем, кто оставался на моей стороне на протяжении этого пути. Я прощаюсь с самой невероятной фазой жизни. Я был невероятно счастлив!», — написал 34-летний аргентинец в Twitter.
На протяжении своей карьеры Лавесси выступал в аргентинских «Эстудиантес» и «Сан-Лоренсо», итальянских «Дженоа» и «Наполи», французском «ПСЖ».
Последним клубом в его карьере стал китайский «Хэбэй Чайна Форчун».
December 13, 2019