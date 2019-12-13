Лавесси завершил карьеру игрока в 34 года

Нападающийофициально подтвердил свое решение о завершении карьеры, которое озвучил еще в ноябре.

«Это были невероятные годы. Годы, полные обучения, уникальных моментов и множества воспоминаний, которые останутся в моем сердце.

Я всегда буду благодарен тем, кто оставался на моей стороне на протяжении этого пути. Я прощаюсь с самой невероятной фазой жизни. Я был невероятно счастлив!», — написал 34-летний аргентинец в Twitter.

На протяжении своей карьеры Лавесси выступал в аргентинских «Эстудиантес» и «Сан-Лоренсо», итальянских «Дженоа» и «Наполи», французском «ПСЖ».

Последним клубом в его карьере стал китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

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