Последние интриги группового этапа Лиги Европы

На групповом этапе Лиги Европы осталось сыграть всего один тур, но в некоторых группах обладатели путевок в плей-офф еще не определились.

Группа «G»

В группе «G» собрались «Рейнджерс», «Порту», «Янг Бойз» и «Фейеноорд». Это единственный квартет, в котором шансы на выход в плей-офф перед последним туром сохраняют все участники.

Кто главный фаворит?

Безусловно, главным фаворитом на путевку в плей-офф является «Рейнджерс». Команда Стивена Джеррарда потерпела всего одно поражение в пяти турах и с восьмью очками возглавляет группу. В последнем туре «джерс» встретится дома с «Янг Бойз» и достаточно хозяевам будет в этом поединке и ничьей.

Учитывая, что два домашних матча на групповом этапе Лиге Европы «Рейнджерс» выиграл всухую, вероятность успеха хозяев в сегодняшней встрече достаточно высока.

Кто возьмет вторую путевку?

Второй командой, которую можно назвать фаворитом в борьбе за второе место, является «Порту». Команда Сержиу Консейсау не показывает выдающегося футбола в Лиге Европы, но в прошлом туре ей удалось добыть волевую победу 2:1 над «Янг Бойз» и благодаря этому успеху «драконы» взлетели на второе место.

В последнем туре «Порту» встретится с «Фейеноордом» на своем поле и победа обеспечит португальцам выход в плей-офф вне зависимости от результата параллельной встречи.

Группа «Н»

В группе «Н» собрались «Эспаньол», «Лудогорец», «Ференцварош» и ЦСКА. Один обладатель путевки в плей-офф уже определился, им является «Эспаньол». Борьбу за второе место будут вести «Лудогорец» и «Ференцварош», ЦСКА лишился уже всяких шансов на плей-офф.

Кто займет второе место?

Так уже сложилось, что в последнем туре претенденты на второе место сойдутся в очной встрече. «Лудогорец» на своем поле примет «Ференцварош» и для того, чтобы оказаться в плей-офф, «орлам» достаточно будет и ничьей, учитывая один балл превосходства над соперником.

В первом круге «Ференцварош» на своем поле со счетом 0:3 уступил «Лудогорцу» и шансы на реванш у венгров не слишком высоки, учитывая, что в пяти предыдущих матчах выиграть огни смогли всего один раз. Таким образом «Лудогорец» смело можно назвать фаворитом в борьбе за вторую строчку.

Группа «J»

В группе «J» собраны «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Рома», «Башекшехир» и «Вольфсбергер». Две путевки в плей-офф будут разыграны межу тремя командами, ведь «Вольфсбергер» уже не имеет никаких шансов подняться с последней строчки.

Кто главный фаворит?

«Боруссия» является главным фаворитом этой группы — «жеребята» находятся на первом месте с восьмью очками и опережают вторую «Рому» за счет дополнительных показателей, третий «Башекшехир» находится на расстоянии одного очка. Букмекеры так же уверены в победе «Боруссии». Например БК 1хСтавка предлагает коэффициент 1.375 на победу этой команды.

В последнем туре лидер Бундеслиги примет на своем поле «Башекшехир», и в этой встрече «Боруссии» хватит и одного балла, чтобы пробиться в плей-офф. Если принять во внимание, что шесть из последних семи матчей «жеребята» выиграли, включая поединок с «Баварией», то можно смело предположить, что своего хозяева легко добьются.

Кто возьмет второе место?

«Рома» далеко не идеально проводит групповой этап, но при этом находится на втором месте и имеет очень высокие шансы, как минимум, его не потерять. В последнем туре римлянам предстоит сыграть дома с «Вольфсбергером», который уже не имеет никакой турнирной мотивации.

В последнее время «Рома» набрала неплохую форму и не проигрывает уже в четырех матчах кряду, три из которых завершились победами «волков». Победа выведет «Рому» в плей-офф и помешать этому скромный австрийский клуб вряд ли сумеет. 0