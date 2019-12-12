ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анчелотти изначально не подходил «Наполи»Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»
  • 15:59
    • Аджоев: Расстаемся с Коне, Лесовой останется в клубе
  • 15:28
    • Алиссон, Милик и Жезус — в команде недели Лиги чемпионов
  • 15:14
    • Черчесов: Мой контракт был продлен автоматически
  • 14:45
    • «Ротор» может возглавить Хацкевич
  • 07:03
    • «Хьюстон» обыграл «Кливленд», «Орландо» уступил «Лейкерс»
    Все новости спорта

    Последние интриги группового этапа Лиги Европы

    Футбол
    На групповом этапе Лиги Европы осталось сыграть всего один тур, но в некоторых группах обладатели путевок в плей-офф еще не определились.

  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!

    Группа «G»

    В группе «G» собрались «Рейнджерс», «Порту», «Янг Бойз» и «Фейеноорд». Это единственный квартет, в котором шансы на выход в плей-офф перед последним туром сохраняют все участники.

    Кто главный фаворит?

    Безусловно, главным фаворитом на путевку в плей-офф является «Рейнджерс». Команда Стивена Джеррарда потерпела всего одно поражение в пяти турах и с восьмью очками возглавляет группу. В последнем туре «джерс» встретится дома с «Янг Бойз» и достаточно хозяевам будет в этом поединке и ничьей.

    Учитывая, что два домашних матча на групповом этапе Лиге Европы «Рейнджерс» выиграл всухую, вероятность успеха хозяев в сегодняшней встрече достаточно высока.

    Кто возьмет вторую путевку?

    Второй командой, которую можно назвать фаворитом в борьбе за второе место, является «Порту». Команда Сержиу Консейсау не показывает выдающегося футбола в Лиге Европы, но в прошлом туре ей удалось добыть волевую победу 2:1 над «Янг Бойз» и благодаря этому успеху «драконы» взлетели на второе место.

    В последнем туре «Порту» встретится с «Фейеноордом» на своем поле и победа обеспечит португальцам выход в плей-офф вне зависимости от результата параллельной встречи.

    Группа «Н»

    В группе «Н» собрались «Эспаньол», «Лудогорец», «Ференцварош» и ЦСКА. Один обладатель путевки в плей-офф уже определился, им является «Эспаньол». Борьбу за второе место будут вести «Лудогорец» и «Ференцварош», ЦСКА лишился уже всяких шансов на плей-офф.

    Кто займет второе место?

    Так уже сложилось, что в последнем туре претенденты на второе место сойдутся в очной встрече. «Лудогорец» на своем поле примет «Ференцварош» и для того, чтобы оказаться в плей-офф, «орлам» достаточно будет и ничьей, учитывая один балл превосходства над соперником.

    В первом круге «Ференцварош» на своем поле со счетом 0:3 уступил «Лудогорцу» и шансы на реванш у венгров не слишком высоки, учитывая, что в пяти предыдущих матчах выиграть огни смогли всего один раз. Таким образом «Лудогорец» смело можно назвать фаворитом в борьбе за вторую строчку.

    Группа «J»

    В группе «J» собраны «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Рома», «Башекшехир» и «Вольфсбергер». Две путевки в плей-офф будут разыграны межу тремя командами, ведь «Вольфсбергер» уже не имеет никаких шансов подняться с последней строчки.

    Кто главный фаворит?

    «Боруссия» является главным фаворитом этой группы — «жеребята» находятся на первом месте с восьмью очками и опережают вторую «Рому» за счет дополнительных показателей, третий «Башекшехир» находится на расстоянии одного очка. Букмекеры так же уверены в победе «Боруссии». Например БК 1хСтавка предлагает коэффициент 1.375 на победу этой команды.

    В последнем туре лидер Бундеслиги примет на своем поле «Башекшехир», и в этой встрече «Боруссии» хватит и одного балла, чтобы пробиться в плей-офф. Если принять во внимание, что шесть из последних семи матчей «жеребята» выиграли, включая поединок с «Баварией», то можно смело предположить, что своего хозяева легко добьются.

    Кто возьмет второе место?

    «Рома» далеко не идеально проводит групповой этап, но при этом находится на втором месте и имеет очень высокие шансы, как минимум, его не потерять. В последнем туре римлянам предстоит сыграть дома с «Вольфсбергером», который уже не имеет никакой турнирной мотивации.

    В последнее время «Рома» набрала неплохую форму и не проигрывает уже в четырех матчах кряду, три из которых завершились победами «волков». Победа выведет «Рому» в плей-офф и помешать этому скромный австрийский клуб вряд ли сумеет. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»
  • 06:57
    •
  • Прогноз
  • «Хетафе» — «Краснодар»
  • 1.95
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишит ли «Хетафе» краснодарских «быков» евровесны?
  • «Хетафе» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • На этот раз нулей на табло не будет
  • «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Стандард» постарается навязать борьбу
  • «Стандард» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Оттава» проиграла «Монреалю»12 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись три матча 08:320
  • 16:55
    • «Интер» готов арендовать Видаля — СМИ
  • 16:41
    • Гаттузо хочет подписать в «Наполи» игрока «Милана»
  • 16:29
    • Чорлуке понадобится две недели на восстановление
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧПять выводов после победы «красных» над «Зальцбургом» Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 16:14
    • «МЮ» — главный претендент на Хаверца
  • 15:45
    • «Ливерпуль» может подписать форварда «Зальцбурга»
  • 15:01
    • СМИ: Холанд в Дортмунде проведет переговоры с «Боруссией»
    «Зенит» Футбол Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесныРеакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из еврокубков Вчера в 02:381
  • 14:31
    • Черчесов: Тренерский штаб доволен соперниками для товарищеских матчей
  • 12:05
    • Кирьяков: Непонятно, чего ждать от «Краснодара» — у команды нет стабильности
  • 11:50
    • Магнуссон: ЦСКА должен обыграть «Эспаньол» для болельщиков
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие