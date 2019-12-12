The Guardian: Чалов — в списке трансферных целей «Челси»

Руководствозаинтересовано в приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian

Главному тренеру лондонцев Фрэнку Лэмпарду будет выделено 150 миллионов евро на усиление состава команды.

Помимо футболистов дортмундской «Боруссии» (Джейдон Санчо), «Лейпцига» (Тимо Вернер), «Кристал Пэласа» (Вильфрид Заа), «Лиона» (Мусса Дембеле), лондонцы обратили внимание на российского форварда армейцев.

На счету Чалова в нынешнем сезоне 26 матчей за ЦСКА, 6 голов и 5 результативных передач. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2022 года.

Портал Тransfermarkt оценивает россиянина в 16 миллионов евро. 0