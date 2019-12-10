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    Вальверде: Учитывая грядущие матчи, решил дать Месси отдохнуть

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от гостевого матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Интером».

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Это важное испытание для нашей команды. Да, мы уже вышли в плей-офф. Но наша задача не меняется — мы хотим побеждать.

    Полагаю, "Интер" будет играть оптимальным составом и постарается прыгнуть выше головы. На "Камп Ноу" соперник до предела осложнил нам жизнь. Теперь же мы пожаловали в Италию, где намерены дать бой.

    Мы начали побеждать. Учитывая это, а также грядущие матчи, я принял решение дать Лионелю Месси отдохнуть. В прошлом году мы провели тут отличный поединок, хотя тоже играли без Месси», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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