Вальверде: Учитывая грядущие матчи, решил дать Месси отдохнуть

Эрнесто Вальверде
globallookpress.com
«Это важное испытание для нашей команды. Да, мы уже вышли в плей-офф. Но наша задача не меняется — мы хотим побеждать.
Полагаю, "Интер" будет играть оптимальным составом и постарается прыгнуть выше головы. На "Камп Ноу" соперник до предела осложнил нам жизнь. Теперь же мы пожаловали в Италию, где намерены дать бой.
Мы начали побеждать. Учитывая это, а также грядущие матчи, я принял решение дать Лионелю Месси отдохнуть. В прошлом году мы провели тут отличный поединок, хотя тоже играли без Месси», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0