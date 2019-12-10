Семак не боится, а уважает «Бенфику»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Мы не боимся, а уважаем "Бенфику". Это одна из самых титулованных команд может быть не только в Португалии, но и во всей Европе. Знаем, как хорошо они играют дома, как уверенно выступают в своем чемпионате. Так что матч предстоит интересный. Надеюсь, сможем добиться результата и показать хорошую игру.

Конечно, мы будем выкладываться по полной. У нас есть свои проблемы, связанные с травмами и дисквалификациями. Но на то и есть команда, чтобы те, кто выйдет вместо них, сделали все ради победы.

Не верю, что соперники по группе смогут договориться о результате. Это матч будет важным и для "Лейпцига" тоже. Есть большая разница между выходом с первого места или второго. Кроме того, любой спортсмен хочет побеждать. Это важные вещи. Плюс — финансовые бонусы за победу, крайне важные для любого клуба.

Я думаю, нам нужно концентрироваться на своей игре. Поэтому это наша главная задача. А дальше посмотрим, как будет проходить матч. Стоит нам отвлекаться на параллельную встречу или нет», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0