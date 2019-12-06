Тен Хаг стал основным претендентом на пост главного тренера «Баварии»

Новым главным тренеромс большой вероятностью станет наставник, сообщает Sport1.de.

По словам источника, руководство немецкого клуба переключило внимание на нидерландского специалиста после того, как передумало приглашать бывшего рулевого «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Тен Хаг точно не покинет «Аякс» до окончания нынешнего сезона. Ожидается, что «Баварию» он возглавит летом. При этом клубу придется выплатить за тренера компенсацию.

Ранее «Бавария» утвердила в должности главного тренера Ханса-Дитера Флика, который был назначен исполняющим обязанности наставника мюнхенцев после отставки Нико Ковача.

После 13 туров «Бавария», набрав 24 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. 0