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    Казарцев рассудит «Краснодар» и ЦСКА

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    Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах 19-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Василий Казарцев
    Василий Казарцев

    Встречу «Краснодар» — ЦСКА, которая пройдет 7 декабря, доверили бригаде арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Его ассистентами будут Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    На других матчах будут работать:

    «Зенит» — «Динамо»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Арсенал» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

    7 декабря (суббота)

    «Тамбов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

    «Ахмат» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

    8 декабря (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Урал»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Сочи» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    «Спартак» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва). 0

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