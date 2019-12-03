«Бордо» — «Ним»: счет матча 6:0, обзор голов

По ходу первого тайма игра прерывалась из-за поведения болельщиков, которые выражали недовольство действиями руководства клуба и требовали не снимать баннер. В итоге матч возобновился.
В составе победителей хет-трик оформил английский форвард Джош Маджа, дубль на счету Отавиу, еще один гол забил Николя Де Превиль.
«Бордо» набрал 26 очков и занимает третье место в чемпионате Франции. У «Нима» 12 очков и 19-е место. В следующем туре «Ним» примет «Лион», а «Бордо» на выезде сыграет с «Марселем».
Лига 1. 16-й тур
«Бордо» — «Ним» — 6:0 (2:0)
Голы: Маджа, 24 (1:0). Маджа, 37 (2:0). Маджа, 53 (3:0). Де Превиль, 58 (4:0). Отавиу, 76 (5:0). Отавиу, 87 (6:0)«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали (Кватенг, 80), Йованович, Паблу, Аит Беннассер, Отавиу, Адли, Де Превиль (Калу, 66), Кафу, Маджа (Башич, 75)«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш (Паке, 67), До (Валлс, 67), Ферхат, Сарр, Рипар (Буадес, 78), Фомба, ДульевичПредупреждения: Алакуш, 44. Йованович, 64. Адли, 66