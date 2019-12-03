ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЛионель Месси: 14 лучших моментов карьеры
  • 19:34
    • «Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив «Трактор»
  • 19:19
    • Черышев восстановился от травмы
  • 18:57
    • Казарцев рассудит «Краснодар» и ЦСКА
  • 18:47
    • Быстров: «Спартак» был испуган до, во время и после матча с «Зенитом»
  • 18:43
    • Назван состав сборной России на Кубок Первого канала
    Все новости спорта

    «Бордо» отгрузил шесть безответных мячей «Ниму»

    «Бордо» — «Ним»: счет матча 6:0, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Бордо Ним Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 16-го тура чемпионата Франции «Бордо» одержал домашнюю победу над «Нимом» со счетом 6:0.

    «Бордо»
    «Бордо»

    По ходу первого тайма игра прерывалась из-за поведения болельщиков, которые выражали недовольство действиями руководства клуба и требовали не снимать баннер. В итоге матч возобновился.

    В составе победителей хет-трик оформил английский форвард Джош Маджа, дубль на счету Отавиу, еще один гол забил Николя Де Превиль.

    «Бордо» набрал 26 очков и занимает третье место в чемпионате Франции. У «Нима» 12 очков и 19-е место. В следующем туре «Ним» примет «Лион», а «Бордо» на выезде сыграет с «Марселем».

    Лига 1. 16-й тур
    «Бордо» — «Ним» — 6:0 (2:0)
    Голы: Маджа, 24 (1:0). Маджа, 37 (2:0). Маджа, 53 (3:0). Де Превиль, 58 (4:0). Отавиу, 76 (5:0). Отавиу, 87 (6:0)«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали (Кватенг, 80), Йованович, Паблу, Аит Беннассер, Отавиу, Адли, Де Превиль (Калу, 66), Кафу, Маджа (Башич, 75)«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш (Паке, 67), До (Валлс, 67), Ферхат, Сарр, Рипар (Буадес, 78), Фомба, ДульевичПредупреждения: Алакуш, 44. Йованович, 64. Адли, 66
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
  • 25/11/2019 в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Лион» — «Лилль»
  • 1.61
  • Сегодня в 23:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Манчестер Сити» набирать упущенное?
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Добудет ли «Фиорентина» уверенную победу в Кубке?
  • «Фиорентина» — «Читтаделла». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Завоюет ли «Марсель» 3 очка в пятой игре кряду?
  • «Анже» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Арсенал» Футбол Судьбоносное поражение ЦСКА. «Зениту» освободили дорогу к титулуРеакция спортивных СМИ на поражение ЦСКА в матче с «Арсеналом» 02:221
  • 23:42
    • Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»
  • 23:27
    • «Бордо» отгрузил шесть безответных мячей «Ниму»
  • 22:57
    • «Марсель» обыграл «Анже» и вышел на второе место в Лиге 1
    Хамес Родригес Футбол Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабряЧто ждет хавбека «Реала», удержит ли «Милан» капитана, кого выберет болгарский вундеркинд и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:260
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли Моуринью феерить у руля «Тоттенхэма»?
  • 3.45
    •
  • 22:50
    • «Зенит» уступил «Парме» в Петербурге
  • 22:36
    • «Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии
  • 22:08
    • «Автомобилист» в овертайме обыграл «Торпедо»
    Семен Варламов Хоккей НХЛ. Шайба Прохоркина, ассист Гусева 30 сэйвов ВарламоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря 09:310
  • 21:57
    • «Сочи» обыграл минское «Динамо»
  • 21:38
    • «Локомотив» по буллитам обыграл «Магнитку»
  • 21:24
    • Шунин: Был уверен, что Алиссон возьмет приз
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие