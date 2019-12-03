«Бордо» — «Ним»: счет матча 6:0, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 6:0.

По ходу первого тайма игра прерывалась из-за поведения болельщиков, которые выражали недовольство действиями руководства клуба и требовали не снимать баннер. В итоге матч возобновился.

В составе победителей хет-трик оформил английский форвард Джош Маджа, дубль на счету Отавиу, еще один гол забил Николя Де Превиль.

«Бордо» набрал 26 очков и занимает третье место в чемпионате Франции. У «Нима» 12 очков и 19-е место. В следующем туре «Ним» примет «Лион», а «Бордо» на выезде сыграет с «Марселем».