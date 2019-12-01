Лев: Группе смерти — это награда за победу в отборе

Главный тренер сборной Германиивысказал мнение о результатах жеребьевки финальной части Евро-2020.

«Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики.

Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», — цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Германии на групповом этапе предстоит сыграть с Францией (действующие чемпионы мира), Португалией (действующие чемпионы Европы) и еще одной командой, которая определится по итогам стыковых матчей. 0