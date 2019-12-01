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    Лев: Группе смерти — это награда за победу в отборе

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал мнение о результатах жеребьевки финальной части Евро-2020.

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    «Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики.

    Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», — цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

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