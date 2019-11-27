Тренер «Базеля»: Я не думаю, что «Краснодар» в первом матче был сильно слабее

Главный тренер «Базеля»поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с

В первом круге краснодарский клуб проиграл швейцарцам со счётом 0:5.

«Я не думаю, что "Краснодар" в первом матче был сильно слабее нас. Это действительно очень серьёзный соперник, нельзя не отметить качество игры отдельных игроков.

Мы видели, что и в российском чемпионате они показывают очень хорошие результаты. В первой игре у них была возможность забить нам.

Нам приходилось много обороняться, они прибавили работы нашему вратарю. Матч в Базеле был для нас достаточно опасным. Мы ожидаем, что завтра нас ждёт нечто подобное.

Мы рассматриваем все возможные варианты. Завтрашний матч может сложиться совсем не так, как в Швейцарии.

Что касается изменений в нашем составе, возможно, мы заменим некоторых игроков, но это решится уже завтра», — передаёт слова Коллера «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Базель» состоится 28 ноября. Начало встречи — в 18:50 мск. 0