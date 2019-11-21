СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринскийподпишет полузащитника «Локомотива»летом 2020 года, утверждает Sport Mediaset

Соглашение 24-летнего Миранчука с «Локо» рассчитано до 2021 года, и летнее трансферное окно будет последним шансом для железнодорожников выручить за него средства. Сумма сделки пока неизвестна.

Издание отмечает, что боссы «Юве» впечатлены игрой футболиста и его двумя голами в ворота туринской команды в матчах группового турнира Лиги чемпионов-2019/20.

Ранее итальянское издание Calciomercato сообщало, что «Локомотив» готов отпустить в «Ювентус» и Алексея, и его брата Антона Миранчука за 100 миллионов евро.

Всего в текущем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей за «Локо», забил 8 мячей и сделал 3 голевых передачи. 0