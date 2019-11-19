ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичCледующий клуб Златана: с кем швед снова будет покорять Европу?
  • 18:48
    • Бразилия разгромила команду Южной Кореи
  • 18:23
    • Юношеская сборная России вышла в элитный раунд Евро-2020
  • 15:04
    • Официально: Луис Энрике вернулся в сборную Испании
  • 11:27
    • СМИ: РФС ввел систему штрафов в сборной России
  • 09:57
    • Экс-чемпионка UFC Роузи завершила карьеру
    Все новости спорта

    Капитан юношеской сборной России: Не ожидали такого разгрома Польши

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Польши
    Капитан юношеской сборной России Руслан Литвинов поделился впечатлениями после победы над Польшей (4:0) и выхода в элитный раунд Евро-2020.

    Сборная России
    Сборная России

    Напомним, что подопечным Александра Кержакова нужна была только победа.

    «Не ожидали, что победим сборную Польши с таким разгромным счетом. Вчера разбирали соперника, настраивались с ребятами психологически.

    За эти дни мы стали как братья друг другу, играли и выходили на поле как одно целое, как семья. Не было такого, что кто-то выпадал, все друг друга поддерживали, за счет этого и победили.

    Переломный момент наступил после нашего второго гола, (в других матчах) зачастую было так, что после первого забитого гола мы не бежали вперед большими силами.

    А сегодня после первого гола продолжили атаковать, забили второй и поняли, что можем еще. В итоге забили еще и спокойно доигрывали матч.

    В начале турнира мы откровенно провалились, но под конец реабилитировались. Так что за турнир в целом поставлю нам твердую четверку.

    Но в психологическом плане все стали более уверенно себя чувствовать, более сплоченно», — цитирует ТАСС Литвинова. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • С небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную порку
  • 17/11/2019 в 02:46
    •
  • Прогноз
  • Сан-Марино — Россия
  • 1.60
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли сборная России на Сан-Марино за поражение от Бельгии?
  • Сан-Марино — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Увидим ли Бейла на Евро-2020?
  • Уэльс — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сохранит ли Германия первое место в группе C?
  • Германия — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мохамед Салах Футбол Игра без Салаха. Три варианта для «Ливерпуля»«Красным», возможно, придется менять тактику, пока египтянин полностью не восстановится Вчера в 13:150
  • 20:11
    • Президент Серии А ушел в отставку
  • 19:53
    • «Ювентус» попытается подписать Поля Погба
  • 19:34
    • Бонуччи поставил подпись под новым контрактом с «Ювентусом»
    Стефанос Циципас Теннис Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в ЛондонеГреческий теннисист стал победителем Итогового чемпионата ATP Вчера в 10:430
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ак Барс» серию побед?
  • 4.26
    •
  • 20:00
    • Капитан юношеской сборной России: Не ожидали такого разгрома Польши
  • 19:48
    • Англия сыграет с Данией перед Евро-2020
  • 19:29
    • Павлюченко: Выгнать из сборной — ощутимей, чем штрафы
    Хоккеист «Вегаса» Хоккей НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября Вчера в 08:470
  • 08:27
    • У «Манчестер Юнайтед» выросли долги
  • 19:12
    • «Йокерит» на выезде обыграл «Трактор»
  • 18:57
    • «Барыс» в овертайме одолел «Автомобилист»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие