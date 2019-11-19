Капитан юношеской сборной России: Не ожидали такого разгрома Польши

Капитан юношеской сборной Россииподелился впечатлениями после победы над(4:0) и выхода в элитный раунд Евро-2020.

Напомним, что подопечным Александра Кержакова нужна была только победа.

«Не ожидали, что победим сборную Польши с таким разгромным счетом. Вчера разбирали соперника, настраивались с ребятами психологически.

За эти дни мы стали как братья друг другу, играли и выходили на поле как одно целое, как семья. Не было такого, что кто-то выпадал, все друг друга поддерживали, за счет этого и победили.

Переломный момент наступил после нашего второго гола, (в других матчах) зачастую было так, что после первого забитого гола мы не бежали вперед большими силами.

А сегодня после первого гола продолжили атаковать, забили второй и поняли, что можем еще. В итоге забили еще и спокойно доигрывали матч.

В начале турнира мы откровенно провалились, но под конец реабилитировались. Так что за турнир в целом поставлю нам твердую четверку.

Но в психологическом плане все стали более уверенно себя чувствовать, более сплоченно», — цитирует ТАСС Литвинова. 0