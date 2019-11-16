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    Черчесов: Мы не хотели сидеть в обороне, хотели сыграть на встречных курсах

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:4).

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Знали, как играет Бельгия. Знали, что бельгийцы опасны в быстрых атаках. Очень хорошо этим пользуются.

    А мы не хотели сидеть только в обороне, надо было побеждать 2-0, хотели сыграть на встречных курсах и посмотреть, как это нам удастся в матче с таким соперником.

    Меня уже спросили, а не надо ли было больше обороне уделить внимание. Что ж, после ЧМ спрашивали, почему с испанцами сыграли от обороны. Теперь другие вопросы.

    Но все зависит от турнирной ситуации. Сегодня она была такая. Ребята сразу знали, что будем играть от себя. Уровень у соперника высокий.

    Нашими ошибками воспользовались, а мы свои моменты не реализовали. Хотя времени у чужих ворот провели много», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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