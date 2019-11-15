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    Назначен новый глава судейского комитета РФС

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    Президент РФС Александр Дюков заявил, что Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «О судейской реформе можно говорить тогда, когда она будет завершена. Сегодня можно говорить о том, что рассмотрена и утверждена концепция развития судейства.

    Сегодня приняты два решения. Первое. Поддержать концепцию развития судейства. Второе. Назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Левников вчера провел заседание, на котором концепция была единодушно поддержана.

    С учетом того, что у Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, и с тем, что концепцию надо реализовать, Ашот Хачатурянц стал новым главой судейского комитета. Судейский комитет рекомендовал его, и сегодня исполком РФС единогласно поддержал его», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

    Хачатурянц в июне стал членом судейского комитета РФС. Он руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ, входил в совет директоров НК «РуссНефть», был заместителем Владимира Проничева в центральном совете спортивного общества «Динамо». 0

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