Назначен новый глава судейского комитета РФС

Президент РФСзаявил, чтосменилна посту главы судейского комитета.

«О судейской реформе можно говорить тогда, когда она будет завершена. Сегодня можно говорить о том, что рассмотрена и утверждена концепция развития судейства.

Сегодня приняты два решения. Первое. Поддержать концепцию развития судейства. Второе. Назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Левников вчера провел заседание, на котором концепция была единодушно поддержана.

С учетом того, что у Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, и с тем, что концепцию надо реализовать, Ашот Хачатурянц стал новым главой судейского комитета. Судейский комитет рекомендовал его, и сегодня исполком РФС единогласно поддержал его», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

Хачатурянц в июне стал членом судейского комитета РФС. Он руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ, входил в совет директоров НК «РуссНефть», был заместителем Владимира Проничева в центральном совете спортивного общества «Динамо». 0