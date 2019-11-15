Франция — Молдавия: счет матча 2:1, обзор голов

Сборная Франции одержала домашнюю победу над(2:1) в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н.

Первый мяч забил полузащитник Молдавии Вадим Раца на 9-й минуте. Лангле пустился в обводку в собственной штрафной, Раца перехватил мяч и спокойно протолкнул его мимо голкипера.

До перерыва счёт сравнял защитник Франции Рафаэль Варан. На 35-й минуте Гризманн выполнил подачу со стандарта. Кошелев вышел из ворот, но в борьбе с Жиру выронил мяч из рук, а Варан спокойно поразил пустые ворота.

Победу действующим чемпионам мира принёс нападающий Оливье Жиру, реализовав на 79-й минуте пенальти, назначенный за фол против Диня.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H Франция — Молдавия — 2:1 (1:1) Голы: Рацэ, 8 (0:1). Варан, 35 (1:1). Жиру, 79 — с пенальти (2:1)Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Динь, Канте, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Коман (Лемар, 88), ЖируМолдавия: Кошелев, Жардан (Граур, 68), Армаш, Посмак, Крэчун, Плэтикэ, Карп, Ионицэ, Кочук, Гынсарь (Милинчяну, 74), Рацэ (Пэтраш, 81)Предупреждения: Рацэ, 34. Крэчун, 38. Жардан, 54. Динь, 73. Посмак, 77

В другом матче 9-го тура группы H отбора Евро-2020 команда Албании на своем поле сыграла вничью со сборной Андорры — 2:2.

Первый гол забил форвард Албании Беким Балай 6-й минуте.

Полузащитник Андорры Кристиан Мартинес на 18-й минуте сравнял счёт, а на 48-й минуте вывел свою команду вперёд.

Ничью хозяевам принёс нападающий Рею Манай, отправив мяч в ворота соперника на 55-й минуте.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H Албания — Андорра — 2:2 (1:1) Голы: Балай, 6 (1:0). К.Мартинес, 18 (1:1). К.Мартинес, 48 (1:2). Манай, 55 (2:2)Албания: Бериша, Джимсити, Весели, Исмайли, Роши, Мемушай, Траши (Хюсай, 46), Рамадани (Шефери, 73), Ндой (Баре, 60), Балай, МанайАндорра: Х.Гомес, Валес, Сан Николас, Х.Рубио (Родригес, 71), Лловера, Сервос, Морено, К.Мартинес (Фернандес, 79), Э.Гарсиа, Алаэс (А.Мартинес, 89), КлементеПредупреждения: Х.Рубио, 19. Клементе, 43. Лловера, 44. Балай, 90. Сервос, 90+3

Франция (22 очка) возглавляет свою группу и уже досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.

Из этого квартета также вышла и сборная Турции (20 очков). Далее расположились Исландия — 16 очков, Албания — 13, Андорра — (4) и Молдавия — (3). 0