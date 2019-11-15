Франция — Молдавия: счет матча 2:1, обзор голов

Первый мяч забил полузащитник Молдавии Вадим Раца на 9-й минуте. Лангле пустился в обводку в собственной штрафной, Раца перехватил мяч и спокойно протолкнул его мимо голкипера.
До перерыва счёт сравнял защитник Франции Рафаэль Варан. На 35-й минуте Гризманн выполнил подачу со стандарта. Кошелев вышел из ворот, но в борьбе с Жиру выронил мяч из рук, а Варан спокойно поразил пустые ворота.
Победу действующим чемпионам мира принёс нападающий Оливье Жиру, реализовав на 79-й минуте пенальти, назначенный за фол против Диня.
В другом матче 9-го тура группы H отбора Евро-2020 команда Албании на своем поле сыграла вничью со сборной Андорры — 2:2.
Первый гол забил форвард Албании Беким Балай 6-й минуте.
Полузащитник Андорры Кристиан Мартинес на 18-й минуте сравнял счёт, а на 48-й минуте вывел свою команду вперёд.
Ничью хозяевам принёс нападающий Рею Манай, отправив мяч в ворота соперника на 55-й минуте.
Франция (22 очка) возглавляет свою группу и уже досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.
Из этого квартета также вышла и сборная Турции (20 очков). Далее расположились Исландия — 16 очков, Албания — 13, Андорра — (4) и Молдавия — (3). 0