Адиев возглавил клуб ФНЛ

назначен главным тренером «Чайки» из Песчанокопского, сообщает пресс-служба клуба ФНЛ.

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано на полтора года.

Последним местом работы Адиева был грозненский «Ахмат», где он выполнял функции помощника главного тренера Игоря Шалимова.

«Мне очень приятно приглашение от ФК "Чайка" и то внимание, которые уделил мне клуб и лично Андрей Иванович Чайка. Это большая ответственность, и я приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы наш клуб вышел на совершенно иной уровень.

Я видел несколько матчей "Чайки", мне понравилось, что ребята живут игрой. Есть потенциал, чтобы двигаться вперед. Из всех предложений, которые мне поступали, я практически сразу выбрал "Чайку".

Клуб очень серьезно развивается. Мне импонируют амбиции президента, который не намерен останавливаться на достигнутом. Поэтому я принял решение стать частью семьи футбольного клуба», — сказал Адиев.

«Чайка» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ. 0