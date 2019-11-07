«Селтик» вырвал победу у «Лацио», «ЧФР» одолел «Ренн»

Счет в матче на 7-й минуте открыли римляне — отличился Чиро Иммобиле. На 38-й минуте Джеймс Форрест сравнял счет.
Победный мяч шотландцы забили на пятой добавленной ко второму тайму минуте — записал его на свой счет Жюль Нтшан.
В другом матче квартета E румынский «ЧФР Клуж» в меньшинстве удержал победу над французским «Ренном» — 1:0.
Единственный гол на 87-й минуте забил Марио Рондон, который три минуты спустя получил прямую красную карточку.
Положение в группе Е: 1. «Селтик» (10 очков), 2. «Клуж» (9), «Лацио» (3), «Ренн» (1).
В группе D австрийский ЛАСК на своем поле с крупным счетом победил голландский «ПСВ Эйндховен» — 4:1.
Уже на 5-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Даниэль Шваб.
За хозяев голы на свой счет записали Райнхольд Ранфтль (56-я минута), Доминик Фризер (60) и Жоау Клаусс Де Мелло (77 и 82).
В другом матче группы D португальский «Спортинг» на выезде победил норвежский «Русенборг» — 2:0.
Автором первого гола на 16-й минуте стал защитник «Спортинга» Себастьян Коатес. На 388-й минуте преимущество португальской команды увеличил хавбек Бруну Фернандеш.
Положение в группе D: 1. «Спортинг» (9), 2. ЛАСК (7), ПСВ (7), «Русенборг» (0).
Еще один матч группы F прошел в Льеже, где местный «Стандард» обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:1.
На 56-й минуте Зиньо Ванхёсден вывел хозяев вперед, на 65-й минуте Филип Костич сравнял счет.
Победный гол в компенсированное арбитром время забил Максим Лестьенн.
Положение в группе F: 1. «Арсенал» (10), «Стандард» (6), «Айнтрахт» (6), «Витория» (1). 0