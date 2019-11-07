«Селтик» вырвал победу у «Лацио», «ЧФР» одолел «Ренн»

Шотландскийв гостях победил римский(2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е.

Счет в матче на 7-й минуте открыли римляне — отличился Чиро Иммобиле. На 38-й минуте Джеймс Форрест сравнял счет.

Победный мяч шотландцы забили на пятой добавленной ко второму тайму минуте — записал его на свой счет Жюль Нтшан.

Лига Европы. Группа E «Лацио» (Италия) — «Селтик» (Шотландия) — 1:2 (1:1) Голы: Иммобиле, 7 (1:0). Форрест, 38 (1:1). Нтшам, 90+5 (1:2)«Лацио» (Италия): Стракоша, Ачерби, Вавро (Бериша, 82), Луис Фелипе, Лукас (Лулич, 58), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо, Иммобиле, Хони (Луис Альберто, 58)«Селтик» (Шотландия): Форстер, Жюльен, Эльхамед (Биттон, 83), Айер, Браун, Форрест (Бауэр, 89), Хэйес, Макгрегор, Кристи (Нтшам, 77), Эль-Юнусси, ЭдуарПредупреждения: Кайседо, 42. Браун, 51

В другом матче квартета E румынский «ЧФР Клуж» в меньшинстве удержал победу над французским «Ренном» — 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил Марио Рондон, который три минуты спустя получил прямую красную карточку.

Положение в группе Е: 1. «Селтик» (10 очков), 2. «Клуж» (9), «Лацио» (3), «Ренн» (1).

В группе D австрийский ЛАСК на своем поле с крупным счетом победил голландский «ПСВ Эйндховен» — 4:1.

Уже на 5-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Даниэль Шваб.

За хозяев голы на свой счет записали Райнхольд Ранфтль (56-я минута), Доминик Фризер (60) и Жоау Клаусс Де Мелло (77 и 82).

В другом матче группы D португальский «Спортинг» на выезде победил норвежский «Русенборг» — 2:0.

Автором первого гола на 16-й минуте стал защитник «Спортинга» Себастьян Коатес. На 388-й минуте преимущество португальской команды увеличил хавбек Бруну Фернандеш.

Положение в группе D: 1. «Спортинг» (9), 2. ЛАСК (7), ПСВ (7), «Русенборг» (0).

Еще один матч группы F прошел в Льеже, где местный «Стандард» обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:1.

На 56-й минуте Зиньо Ванхёсден вывел хозяев вперед, на 65-й минуте Филип Костич сравнял счет.

Победный гол в компенсированное арбитром время забил Максим Лестьенн.

Положение в группе F: 1. «Арсенал» (10), «Стандард» (6), «Айнтрахт» (6), «Витория» (1). 0