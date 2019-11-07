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    «Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

    «Динамо» Загреб — «Шахтер»: счет матча 3:3, обзор голов

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    Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 13-й минуте открыли гости — отличился бразильский хавбек Алан Патрик. На 25-й минуте форвард хозяев Бруно Петкович сравнял счет.

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    «Динамо» осталось в меньшинстве на 74-й минуте — Никола Моро получил вторую желтую карточку. Но уже пять минут спустя составы уравнялись — по той же причине был удален хавбек гостей Марлос.

    На 83-й минуте загребский клуб вышел вперед благодаря голу Луки Иванушеца, а на 89-й минуте македонец Ариян Адеми упрочил преимущество хозяев.

    Сократить отставание «Шахтеру» удалось на 3-й компенсированной минуте — гол забил Жуниор Мораес.

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    А затем в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал на 8-й добавленной минуте Тете, сравняв счет.

    Возглавляет группу С «Манчестер Сити» (10 очков). «Шахтер» (5 очков) находится на второй строчке. «Динамо» (5 очков) занимает третье место.

    Лига чемпионов. Группа С
    «Манчестер Сити» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 1:1 (0:1)
    Голы: Стерлинг, 7 (0:1). Пашалич, 49 (1:1)Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 43 (мимо)«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Малиновский, 84), Гомес, Пашалич, Кастань (Муриэль, 90+2), Иличич«Манчестер Сити»: Эдерсон (Браво, 46), Жоау Канселу, Отаменди, Фернандинью, Менди, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус (Агуэро, 73), Махрез (Уокер, 86)Предупреждения: Джимсити, 27. Толой, 39. Иличич, 43. Фернандинью, 70. Кастань, 79. Менди, 90+2. Бернарду Силва, 90+6Удаление: Браво, 81
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