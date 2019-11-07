«Динамо» Загреб — «Шахтер»: счет матча 3:3, обзор голов

Загребскоена своем поле сыграло вничью с донецким(3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 13-й минуте открыли гости — отличился бразильский хавбек Алан Патрик. На 25-й минуте форвард хозяев Бруно Петкович сравнял счет.

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«Динамо» осталось в меньшинстве на 74-й минуте — Никола Моро получил вторую желтую карточку. Но уже пять минут спустя составы уравнялись — по той же причине был удален хавбек гостей Марлос.

На 83-й минуте загребский клуб вышел вперед благодаря голу Луки Иванушеца, а на 89-й минуте македонец Ариян Адеми упрочил преимущество хозяев.

Сократить отставание «Шахтеру» удалось на 3-й компенсированной минуте — гол забил Жуниор Мораес.

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А затем в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал на 8-й добавленной минуте Тете, сравняв счет.

Возглавляет группу С «Манчестер Сити» (10 очков). «Шахтер» (5 очков) находится на второй строчке. «Динамо» (5 очков) занимает третье место.