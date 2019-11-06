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    Руди Гарсия: Теперь «Лиону» нужно добиться хорошего результата в Санкт-Петербурге

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    Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия после победы над «Бенфикой» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, заявил, что теперь «ткачам» нужно добиться хорошего результата в игре с «Зенитом».

    Руди Гарсия
    Руди Гарсия

    «Убедительная игра во втором тайме принесла нам победу, но этого недостаточно, если учитывать, какой у нас потенциал. В первом тайме мы выглядели поинтереснее, а когда пропустили в концовке, то не стали паниковать.

    Теперь у нас есть комфортный отрыв от "Бенфики". Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

    «Лион» набрал семь очков и сместил со второго места в группе «Зенит», у которого четыре балла. «Бенфика» с тремя пунктами расположилась на четвертой позиции. Лидирует в квартете «РБ Лейпциг», набравший девять очков. 0

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