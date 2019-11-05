Марсело: Мы можем считать этот матч с «Галатасараем» финалом

Защитник «Реала»рассказал, чего ждет от матча св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» выиграл в Стамбуле со счетом 1:0. Поражение лишит «Галатасарай» шансов на выход в плей-офф.

«Что я думаю по поводу своего сотого матча в еврокубках? Правда в том, что столько матчей в составе лучшего клуба мира — это источник невероятной гордости.

Мы должны выйти и обыграть "Галатасарай". Мы с нетерпением ждем этого матча Лиги чемпионов.

Подобные игры — самое лучшее, ведь чтобы продолжать борьбу, нам надо побеждать. Мы можем считать этот матч финалом», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0