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    Марсело: Мы можем считать этот матч с «Галатасараем» финалом

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    Защитник «Реала» Марсело рассказал, чего ждет от матча с «Галатасараем» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Марсело
    Марсело

    «Реал» выиграл в Стамбуле со счетом 1:0. Поражение лишит «Галатасарай» шансов на выход в плей-офф.

    «Что я думаю по поводу своего сотого матча в еврокубках? Правда в том, что столько матчей в составе лучшего клуба мира — это источник невероятной гордости.

    Мы должны выйти и обыграть "Галатасарай". Мы с нетерпением ждем этого матча Лиги чемпионов.

    Подобные игры — самое лучшее, ведь чтобы продолжать борьбу, нам надо побеждать. Мы можем считать этот матч финалом», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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