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    «Барселона» проявляет интерес к хавбеку «Интера»

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    «Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Интера» Стефано Сенси, сообщает Calciomercato.

    Стефано Сенси
    Стефано Сенси

    По информации источника, агент 24-летнего футболиста отправился на переговоры в столицу Каталонии, однако точные причины его поездки не известны.

    Отмечается, что еще одной причиной поездки агента в Барселону могут стать переговоры по трансферам полузащитников каталонского клуба Ивана Ракитича и Артуро Видаля, к которым проявлял интерес «Интер».

    «Барса» так же готова рассмотреть покупку защитника «нерадзурри» Милана Шкриньяра и форварда Лаутаро Мартинеса, однако «Интер» не намерен их продавать. 0

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