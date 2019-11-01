«Барселона» проявляет интерес к хавбеку «Интера»

заинтересована в услугах полузащитника, сообщает Calciomercato.

По информации источника, агент 24-летнего футболиста отправился на переговоры в столицу Каталонии, однако точные причины его поездки не известны.

Отмечается, что еще одной причиной поездки агента в Барселону могут стать переговоры по трансферам полузащитников каталонского клуба Ивана Ракитича и Артуро Видаля, к которым проявлял интерес «Интер».

«Барса» так же готова рассмотреть покупку защитника «нерадзурри» Милана Шкриньяра и форварда Лаутаро Мартинеса, однако «Интер» не намерен их продавать. 0