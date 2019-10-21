«Реал» отправит Зидана в отставку в случае поражения «Галатасараю» — СМИ

Руководство «Реала» с большой долей вероятности уволитс поста главного тренера команды, если мадридцы в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов проиграют «Галатсараю», сообщает El Mundo.

Руководство «Королевского клуба» в большей степени беспокоит игра, а не результат. В качестве замены французскому специалисту рассматриваются Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

В двух стартовых турах Лиги чемпионов команда Зидана набрала лишь одно очко и занимает последнее, четвертое место в группе А. В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, в последней встрече он уступил «Мальорке» (0:1).

Матч «Галатасарай» — «Реал» состоится во вторник, 22 октября, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Начало — в 22:00 мск. 0