«Реал» отправит Зидана в отставку в случае поражения «Галатасараю» — СМИ

Зинедин Зидан
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Руководство «Королевского клуба» в большей степени беспокоит игра, а не результат. В качестве замены французскому специалисту рассматриваются Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.
В двух стартовых турах Лиги чемпионов команда Зидана набрала лишь одно очко и занимает последнее, четвертое место в группе А. В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, в последней встрече он уступил «Мальорке» (0:1).
Матч «Галатасарай» — «Реал» состоится во вторник, 22 октября, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Начало — в 22:00 мск. 0