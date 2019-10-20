«Оренбург» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
ФК «Крылья Советов»
Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 18-й минуте забил Паул Антон, который точно пробил с лета с линии штрафной площади.
Незадолго до финального свистка красную карточку получил защитник самарцев Александр Анюков.
РПЛ. 13-й тур
«Оренбург» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
Гол: Антон, 18«Оренбург»: Климович, Малых, С.Ю.Терехов, Радакович, Шахов (Фамейе, 89), Чуканов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич (Кулишев, 76), Деспотович«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Канунников, Гацкан, Антон (Кабутов, 71), Мияйлович, Зиньковский (Голенков, 83), Соболев (Тимофеев, 90+5)Предупреждения: Канунников, 27. Рогич, 45. Рикарду Алвеш, 56. Антон, 63. Рыжиков, 90. Аюпов, 90+3Удаление: Анюков, 90+3 (удар соперника рукой)
В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место (17 очков), а «Оренбург» — 12-е (14 очков). 0