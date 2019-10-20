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    «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Крылья Советов» одержали победу над «Оренбургом» в выездном матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол на 18-й минуте забил Паул Антон, который точно пробил с лета с линии штрафной площади.

    Незадолго до финального свистка красную карточку получил защитник самарцев Александр Анюков.

    РПЛ. 13-й тур
    «Оренбург» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
    Гол: Антон, 18«Оренбург»: Климович, Малых, С.Ю.Терехов, Радакович, Шахов (Фамейе, 89), Чуканов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич (Кулишев, 76), Деспотович«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Канунников, Гацкан, Антон (Кабутов, 71), Мияйлович, Зиньковский (Голенков, 83), Соболев (Тимофеев, 90+5)Предупреждения: Канунников, 27. Рогич, 45. Рикарду Алвеш, 56. Антон, 63. Рыжиков, 90. Аюпов, 90+3Удаление: Анюков, 90+3 (удар соперника рукой)

    В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место (17 очков), а «Оренбург» — 12-е (14 очков). 0

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