«Оренбург» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

одержали победу надв выездном матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 18-й минуте забил Паул Антон, который точно пробил с лета с линии штрафной площади.

Незадолго до финального свистка красную карточку получил защитник самарцев Александр Анюков.

РПЛ. 13-й тур «Оренбург» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1) Гол: Антон, 18«Оренбург»: Климович, Малых, С.Ю.Терехов, Радакович, Шахов (Фамейе, 89), Чуканов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич (Кулишев, 76), Деспотович«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Канунников, Гацкан, Антон (Кабутов, 71), Мияйлович, Зиньковский (Голенков, 83), Соболев (Тимофеев, 90+5)Предупреждения: Канунников, 27. Рогич, 45. Рикарду Алвеш, 56. Антон, 63. Рыжиков, 90. Аюпов, 90+3Удаление: Анюков, 90+3 (удар соперника рукой)

В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место (17 очков), а «Оренбург» — 12-е (14 очков). 0