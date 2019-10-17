Защитник «Рубина» перенес операцию на колене

Главный тренер «Рубина»рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.

«В принципе, нам нужно было время, чтобы сделать определенные выводы. Как раз через тренировочный процесс, через информацию. Думаю, пауза пошла на пользу.

Понятно, что эмоциональный фон всегда зависит от того, выигрывает команда или проигрывает. Но мы всегда стараемся этот фон держать максимально позитивным.

Мы не владеем информацией, как будет играть "Спартак". Есть только информация, как играл "Шальке". Сейчас делаем больше акцент на свою игру. Все равно есть определенная информация по "Спартаку". Я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют, но изменения будут, потому что новый главный тренер их в любом случае внесет.

Какое состояние у Владимира Граната? Он прооперировал мениск, поэтому выбыл, около месяца. Остальные в целом все здоровы», — приводит слова Шаронова официальный сайт «Рубина». 0