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    Стало известно имя нового тренера вратарей «Спартака»

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    Стало известно, кто будет новым тренером вратарей в «Спартаке», сообщает Tag24.de.

    Макс Урванчки
    Макс Урванчки

    В штаб нового наставника Доменико Тедеско войдет Макс Урванчки из «Эрцгебирге Ауэ», выступающем во второй немецкой Бундеслиге.

    «Доменико и Макс позвонили мне и попросили о необходимом разрешении. Переговоры со "Спартаком" идут успешно.

    Уверен, что мы подпишем и соглашение о сотрудничестве, это плюс для нашего клуба», — подтвердил президент «Эрцгебирге Ауэ» Хельге Леонхардт.

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