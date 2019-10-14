Стало известно имя нового тренера вратарей «Спартака»

Стало известно, кто будет новым тренером вратарей в «Спартаке», сообщает Tag24.de.

В штаб нового наставника Доменико Тедеско войдет Макс Урванчки из «Эрцгебирге Ауэ», выступающем во второй немецкой Бундеслиге.

«Доменико и Макс позвонили мне и попросили о необходимом разрешении. Переговоры со "Спартаком" идут успешно.

Уверен, что мы подпишем и соглашение о сотрудничестве, это плюс для нашего клуба», — подтвердил президент «Эрцгебирге Ауэ» Хельге Леонхардт.

Ранее стало известно, что Тедеско отправился в Тарасовку, где должен провести первую тренировку с «красно-белыми». 0