Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» требуется пять-шесть новичков

Бывший игрокпрокомментировал нынешнее положение манкунианцев.

«Вдали от дома они не настроены на победу в смысле менталитета. Они позволяют играм идти в спокойном ритме. Глубина команды недостаточно хороша, и они сделали шаг назад. На протяжении последних лет "МЮ" показывает различный стиль футбола.

Этой команде требуется пять-шесть новичков, и они будут стоить много денег. Совет директоров за все отвечают. Плохой подбор персонала, плохой подбор тренеров, а затем их увольнение. "МЮ" получает ту боль, которую заслуживает.

Они должны убедиться, что получают высококачественных игроков в клуб, которые хотят там быть. Но нет быстрого решения», — цитирует Невилла Sky Sports.

После восьми туров «МЮ» располагается на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. 0