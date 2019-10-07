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    Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» требуется пять-шесть новичков

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал нынешнее положение манкунианцев.

    Гари Невилл
    Гари Невилл

    «Вдали от дома они не настроены на победу в смысле менталитета. Они позволяют играм идти в спокойном ритме. Глубина команды недостаточно хороша, и они сделали шаг назад. На протяжении последних лет "МЮ" показывает различный стиль футбола.

    Этой команде требуется пять-шесть новичков, и они будут стоить много денег. Совет директоров за все отвечают. Плохой подбор персонала, плохой подбор тренеров, а затем их увольнение. "МЮ" получает ту боль, которую заслуживает.

    Они должны убедиться, что получают высококачественных игроков в клуб, которые хотят там быть. Но нет быстрого решения», — цитирует Невилла Sky Sports.

    После восьми туров «МЮ» располагается на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. 0

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