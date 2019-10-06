«Мальорка» — «Эспаньол»: счет матча 2:0, обзор голов

«Эспаньол» после победы над ЦСКА в ЛЕ проиграл «Мальорке»
globallookpress.com
Первый гол в матче на 37-й минуте забил хорватский форвард островитян Анте Будимир, животом замкнувший прострел Жоана Састре с правого фланга.
На 73-й минуте в составе хозяев отличился 35-летний полузащитник Сальвадор Севилья, нанесший точный удар с линии штрафной после неразберихи в рядах обороны «Эспаньола».
«Мальорка» набрала 7 очков в 8 матчах и поднялась на 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (5) — на предпоследнем, 19-м месте.
Напомним, что «Эспаньол» на неделе переиграл на выезде ЦСКА (2:0) в матче Лиги Европы.
Чемпионат Испании. Ла лига 8-й тур
«Мальорка» — «Эспаньол» — 2:0 (1:0)
Голы: Будимир, 37 (1:0). Севилья, 73 (2:0)«Мальорка»: Рейна, Райльо (Кампос, 69), Вальент, Састре, Гамес, Севилья, Фебас, Родригес, Баба (Педраса, 77), Джуниор (Кубо, 57), Будимир«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес (Налду, 62), Лопес, Педроса, Гранеро, Виктор Санчес, Рока (Мелендо, 79), У Лэй, Варгас (Пьятти, 75), КампусаноПредупреждения: Виктор Санчес, 19. Лопес, 61. Налду, 62. Севилья, 64