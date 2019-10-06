«Мальорка» — «Эспаньол»: счет матча 2:0, обзор голов

одержала домашнюю победу надв матче восьмого тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

«Эспаньол» после победы над ЦСКА в ЛЕ проиграл «Мальорке» globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Первый гол в матче на 37-й минуте забил хорватский форвард островитян Анте Будимир, животом замкнувший прострел Жоана Састре с правого фланга.

На 73-й минуте в составе хозяев отличился 35-летний полузащитник Сальвадор Севилья, нанесший точный удар с линии штрафной после неразберихи в рядах обороны «Эспаньола».

«Мальорка» набрала 7 очков в 8 матчах и поднялась на 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (5) — на предпоследнем, 19-м месте.

Напомним, что «Эспаньол» на неделе переиграл на выезде ЦСКА (2:0) в матче Лиги Европы.