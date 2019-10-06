ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноОчередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти
  • 15:35
    • Влашич и Чалов — в старте ЦСКА на игру с «Ростовом»
  • 13:22
    • «Зенит» обыграл «Урал» в Екатеринбурге
  • 12:07
    • Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания
  • 11:03
    • Джокович — победитель турнира в Токио
  • 10:52
    • «Валенсия» обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес президента клуба
    Все новости спорта

    «Эспаньол» после победы над ЦСКА в ЛЕ проиграл «Мальорке»

    «Мальорка» — «Эспаньол»: счет матча 2:0, обзор голов

    Примера Футбол Испании Мальорка Эспаньол Календарь Примеры
    «Мальорка» одержала домашнюю победу над «Эспаньолом» в матче восьмого тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

    «Эспаньол» после победы над ЦСКА в ЛЕ проиграл «Мальорке»
    «Эспаньол» после победы над ЦСКА в ЛЕ проиграл «Мальорке»

    Первый гол в матче на 37-й минуте забил хорватский форвард островитян Анте Будимир, животом замкнувший прострел Жоана Састре с правого фланга.

    На 73-й минуте в составе хозяев отличился 35-летний полузащитник Сальвадор Севилья, нанесший точный удар с линии штрафной после неразберихи в рядах обороны «Эспаньола».

    «Мальорка» набрала 7 очков в 8 матчах и поднялась на 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (5) — на предпоследнем, 19-м месте.

    Напомним, что «Эспаньол» на неделе переиграл на выезде ЦСКА (2:0) в матче Лиги Европы.

    Чемпионат Испании. Ла лига 8-й тур
    «Мальорка» — «Эспаньол» — 2:0 (1:0)
    Голы: Будимир, 37 (1:0). Севилья, 73 (2:0)«Мальорка»: Рейна, Райльо (Кампос, 69), Вальент, Састре, Гамес, Севилья, Фебас, Родригес, Баба (Педраса, 77), Джуниор (Кубо, 57), Будимир«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес (Налду, 62), Лопес, Педроса, Гранеро, Виктор Санчес, Рока (Мелендо, 79), У Лэй, Варгас (Пьятти, 75), КампусаноПредупреждения: Виктор Санчес, 19. Лопес, 61. Налду, 62. Севилья, 64
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 24-30 сентября
  • 30/09/2019 в 20:07
    •
  • Прогноз
  • «Сельта» — «Атлетик»
  • 1.95
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Сельта» прервать серию без побед?
  • «Сельта» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Лацио» продолжит подниматься в турнирной таблице
  • «Болонья» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Лилль» продлит беспроигрышную серию в Лиге 1
  • «Лилль» — «Ним». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент боя Бокс Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона еще никогда так не билиСМИ — о бое Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко 14:400
  • 15:25
    • Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП
  • 12:38
    • Кононов может возглавить греческий клуб
  • 12:22
    • Маммана получил травму в матче с «Уралом»
    Хоккеисты «Монреаля» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, три передачи Бучневича и 32 сейва БобровскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 октября 09:130
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 15:08
    • «Эспаньол» после победы над ЦСКА в ЛЕ проиграл «Мальорке»
  • 14:54
    • Осака стала победительницей турнира в Пекине
  • 13:58
    • Азмун похвалил Семака за возвращение игры в нужное русло
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» обыграл «Гранаду», «Барселона» встретится с «Севильей»Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры 15:110
  • 08:07
    • Сборная России победила Египет на Кубке мира
  • 13:45
    • «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»
  • 13:07
    • «Локомотив» и «Арсенал» объявили стартовые составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие