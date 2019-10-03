Магнуссон: ЦСКА должен загладить свою вину перед фанатами

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге Европы с испанским

«То, что произошло с ЦСКА на старте Лиги Европы, может случиться с кем угодно в любой момент. Это очень неприятно для нас, но хорошо, что еще не поздно все исправить.

У нас нет никаких оправданий за то, что случилось, но мы попробуем загладить свою вину перед фанатами и отблагодарить их за поддержку своими результатами. Постараемся продолжить побеждать для наших болельщиков», — цитируют исландца «Известия».

Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится сегодня, 3 октября, начало — в 19:55 по мск. 0