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    Магнуссон: ЦСКА должен загладить свою вину перед фанатами

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    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге Европы с испанским «Эспаньолом».

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон

    «То, что произошло с ЦСКА на старте Лиги Европы, может случиться с кем угодно в любой момент. Это очень неприятно для нас, но хорошо, что еще не поздно все исправить.

    У нас нет никаких оправданий за то, что случилось, но мы попробуем загладить свою вину перед фанатами и отблагодарить их за поддержку своими результатами. Постараемся продолжить побеждать для наших болельщиков», — цитируют исландца «Известия».

    Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится сегодня, 3 октября, начало — в 19:55 по мск. 0

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