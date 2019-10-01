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    Гризманн: Чувствую себя комфортно, но должен прибавлять на поле

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    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    «Матчи Лиги чемпионов — это всегда особые матчи, а предстоящий будет выделяться даже на их фоне, так как это моя первая домашняя игра в турнире за "Барселону".

    Надо будет много работать как команде и набрать три очка. Это главное.

    Мне все еще нужно время. Чувствую себя комфортно, но должен прибавлять на поле. Особенно в плане движения.

    Иногда мне надо активней вовлекаться в игру. Над этим можно работать, когда отходишь на фланг.

    Чувствую себя уверенно, но знаю, что мне еще предстоит сделать многое, чтобы достигнуть своего максимума. Но я на правильном пути.

    Все мечтают о победе в Лиге чемпионов. Я мечтаю о многом, и об этом тоже. Моя задача — добиться победы в ближайшей встрече.

    Надеюсь, вечер сложится здорово в присутствии наших болельщиков, которые обеспечат хорошую атмосферу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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