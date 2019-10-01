Гризманн: Чувствую себя комфортно, но должен прибавлять на поле

Нападающий «Барселоны»поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с

«Матчи Лиги чемпионов — это всегда особые матчи, а предстоящий будет выделяться даже на их фоне, так как это моя первая домашняя игра в турнире за "Барселону".

Надо будет много работать как команде и набрать три очка. Это главное.

Мне все еще нужно время. Чувствую себя комфортно, но должен прибавлять на поле. Особенно в плане движения.

Иногда мне надо активней вовлекаться в игру. Над этим можно работать, когда отходишь на фланг.

Чувствую себя уверенно, но знаю, что мне еще предстоит сделать многое, чтобы достигнуть своего максимума. Но я на правильном пути.

Все мечтают о победе в Лиге чемпионов. Я мечтаю о многом, и об этом тоже. Моя задача — добиться победы в ближайшей встрече.

Надеюсь, вечер сложится здорово в присутствии наших болельщиков, которые обеспечат хорошую атмосферу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0