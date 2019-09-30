Почеттино: Сейчас мы в ситуации, когда возможно все что угодно

Главный тренер «Тоттенхэма»рассказал о состоянии команды перед матчем св Лиге чемпионов.

«Я очень доволен составом команды. Сейчас мы в ситуации, когда возможно все что угодно. Нет ничего страшного в разговорах, если что-то идет не так, как все ожидали.

В футболе надо гореть мотивацией. Надо быть спокойными, но сильными психологически. Самое главное — вера в себя и крепкий дух.

Мы надеемся завтра победить и оказаться в более комфортном положении, чем в прошлом сезоне, когда имели одно очко после трех туров.

На длинной же дистанции надо быть крепки психологически, понимать, кто мы и куда движемся.

Если проанализировать последние пять месяцев, то становится понятно, что нам надо эволюционировать и делать это в плане новых идей и мотивации для игроков со стороны тренерского штаба, который предложил бы что-нибудь новое.

Мы первыми анализируем свои рабочие методы. Мы используем разные системы, новые методы, чтобы футболистам было интереснее.

"Бавария" — команда, которая каждый сезон готовит себя к победе в этом турнире. За это говорит одна лишь история этого клуба.

Эту команду смело можно причислять к числу претендентов на победу в Лиге чемпионов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0