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    Почеттино: Сейчас мы в ситуации, когда возможно все что угодно

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии команды перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Я очень доволен составом команды. Сейчас мы в ситуации, когда возможно все что угодно. Нет ничего страшного в разговорах, если что-то идет не так, как все ожидали.

    В футболе надо гореть мотивацией. Надо быть спокойными, но сильными психологически. Самое главное — вера в себя и крепкий дух.

    Мы надеемся завтра победить и оказаться в более комфортном положении, чем в прошлом сезоне, когда имели одно очко после трех туров.

    На длинной же дистанции надо быть крепки психологически, понимать, кто мы и куда движемся.

    Если проанализировать последние пять месяцев, то становится понятно, что нам надо эволюционировать и делать это в плане новых идей и мотивации для игроков со стороны тренерского штаба, который предложил бы что-нибудь новое.

    Мы первыми анализируем свои рабочие методы. Мы используем разные системы, новые методы, чтобы футболистам было интереснее.

    "Бавария" — команда, которая каждый сезон готовит себя к победе в этом турнире. За это говорит одна лишь история этого клуба.

    Эту команду смело можно причислять к числу претендентов на победу в Лиге чемпионов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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