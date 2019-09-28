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    «Боруссия» Д и «Вердер» расписали результативную ничью

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Вердер Календарь Бундеслиги
    В Дортмунде «Боруссия» принимала бременский «Вердер». В 6 туре немецкой Бундеслиги команды сыграли вничью, забив по два мяча.

    Марко Ройс и Торган Азар
    Марко Ройс и Торган Азар

    Первый гол забили гости. Классен отдал точную передачу на Рашику, который обработал мяч первым касанием и точно пробил вторым.

    Двумя минутами позже сравнял счет Марио Гетце после навеса в исполнении Лукаша Пищека.

    На 41 минуте «Боруссия» вышла вперед. Торган Азар сделал мягкий наброс в центр штрафной соперника, а оттуда головой пробил Марко Ройс.

    Ничью «Вердер» вырвал благодаря стандартному положению. С левого фланга мяч был отправлен на голову Сардженту, который переправил снаряд на дальнюю штангу. Там скидкой воспользовался Фридль.

    «Боруссия» седьмая с 11 очками. «Вердер» десятый. У него 6 пунктов.

    Бундеслига. 6 тур
    «Боруссия» Д — «Вердер»
    Голы: 0:1 — 7 Рашица, 1:1 — 9 Гетце, 2:1 — 41 Ройс, 2:2 — 55 Фридль«Боруссия» Д: Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хакими, Гетце (Пако Алькасер, 72), Дауд (Брандт, 67), Ройс, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 80), Вайгль«Вердер»: Павленка, Фридль, Ланг, Гебре Селассие, Гросс, Классен, Шахин, Эггештайн, Битенкур (Эггештайн, 82), Рашица (Голлер, 73), СарджентПредупреждения: Вайгль (68)
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