«Боруссия» Д и «Вердер» расписали результативную ничью

В Дортмундепринимала бременский. В 6 туре немецкой Бундеслиги команды сыграли вничью, забив по два мяча.

Первый гол забили гости. Классен отдал точную передачу на Рашику, который обработал мяч первым касанием и точно пробил вторым.

Двумя минутами позже сравнял счет Марио Гетце после навеса в исполнении Лукаша Пищека.

На 41 минуте «Боруссия» вышла вперед. Торган Азар сделал мягкий наброс в центр штрафной соперника, а оттуда головой пробил Марко Ройс.

Ничью «Вердер» вырвал благодаря стандартному положению. С левого фланга мяч был отправлен на голову Сардженту, который переправил снаряд на дальнюю штангу. Там скидкой воспользовался Фридль.

«Боруссия» седьмая с 11 очками. «Вердер» десятый. У него 6 пунктов.