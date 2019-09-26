«Эйбар» — «Севилья»: счет матча 3:2

Первый тайм завершился в пользу «Севильи» благодаря голам Лукаса Окампоса (11-я минута) и Оливера Торреса (33).
Однако после перерыва хозяева усилиями Фабиана Орельяны (65, пенальти), Педро Леона (77) и Коте (82) добились первой победы в сезоне.
«Севилья» занимает седьмое место в таблице Примеры с 10 очками. «Эйбар» — 16-й — 5 очков.
Примера. 6-й тур
«Эйбар» — «Севилья» — 3:2 (0:2)
Голы: Окампос, 11 (0:1). Оливер Торрес, 33 (0:2). Орельяна, 66 — с пенальти (1:2). Педро Леон, 77 (2:2). Хосе Анхель, 82 (3:2)«Эйбар»: Дмитрович, Рамис (Де Бласис, 46), Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито, Педро Леон (Альварес, 88), Орельяна, Кике, Инуи (Эскаланте, 32)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису (Кунде, 61), Эскудеро, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Посо, 79), Хоан Хордан (Гудель, 68), Окампос, Эль-ХаддадиПредупреждения: Арбилья, 19. Эскудеро, 49. Экспосито, 56. Хоан Хордан, 70. Гудель, 84. Диегу Карлос, 90+1. Оливейра, 90+4