«Эйбар» — «Севилья»: счет матча 3:2

В матче шестого тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу над— 3:2.

Первый тайм завершился в пользу «Севильи» благодаря голам Лукаса Окампоса (11-я минута) и Оливера Торреса (33).

Однако после перерыва хозяева усилиями Фабиана Орельяны (65, пенальти), Педро Леона (77) и Коте (82) добились первой победы в сезоне.

«Севилья» занимает седьмое место в таблице Примеры с 10 очками. «Эйбар» — 16-й — 5 очков.