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    «Эйбар» одержал волевую победу над «Севильей»

    «Эйбар» — «Севилья»: счет матча 3:2

    Примера Футбол Испании Эйбар Севилья Календарь Примеры
    В матче шестого тура чемпионата Испании «Эйбар» одержал домашнюю победу над «Севильей» — 3:2.

    «Эйбар»
    «Эйбар»

    Первый тайм завершился в пользу «Севильи» благодаря голам Лукаса Окампоса (11-я минута) и Оливера Торреса (33).

    Однако после перерыва хозяева усилиями Фабиана Орельяны (65, пенальти), Педро Леона (77) и Коте (82) добились первой победы в сезоне.

    «Севилья» занимает седьмое место в таблице Примеры с 10 очками. «Эйбар» — 16-й — 5 очков.

    Примера. 6-й тур
    «Эйбар» — «Севилья» — 3:2 (0:2)
    Голы: Окампос, 11 (0:1). Оливер Торрес, 33 (0:2). Орельяна, 66 — с пенальти (1:2). Педро Леон, 77 (2:2). Хосе Анхель, 82 (3:2)«Эйбар»: Дмитрович, Рамис (Де Бласис, 46), Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито, Педро Леон (Альварес, 88), Орельяна, Кике, Инуи (Эскаланте, 32)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису (Кунде, 61), Эскудеро, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Посо, 79), Хоан Хордан (Гудель, 68), Окампос, Эль-ХаддадиПредупреждения: Арбилья, 19. Эскудеро, 49. Экспосито, 56. Хоан Хордан, 70. Гудель, 84. Диегу Карлос, 90+1. Оливейра, 90+4
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