В «Манчестер Юнайтед» исключили продажу Погба зимой

Главный тренервыразил полную уверенность в дальнейшем пребывании в команде

«Не слушаю президента мадридского "Реала". Поль много работает, он полностью привержен "Манчестер Юнайтед". Мы видели это, когда у него была травма. Он работал как сумасшедший, чтобы набрать форму, поскольку хочет играть за нас и хочет помочь одноклубникам.

Я не волнуюсь сейчас и никогда не буду волноваться относительно будущего Погба. Ничего не изменится, даже если в январе снова появятся слухи о "Реале". Будем справляться с этим так же, как прошлым летом. Поль никуда не уходит. Он счастлив играть здесь», — цитирует Сульшера Goal.

Напомним, что минувшим летом приобрести француза пытались мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». 0