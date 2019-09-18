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    Загребское «Динамо» разгромило «Аталанту», Оршич оформил хет-трик

    «Динамо» Загреб — «Аталанта»: счет матча 4:0, обзор голов

    Лига чемпионов Аталанта Футбол Италии Динамо Загреб Календарь Лиги чемпионов
    Загребское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Аталантой» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче хозяева открыли на 10-й минуте. Стоянович справа прострелил к воротам «Аталанты», а защитник Марин Леовац выскочил первым из-за спин итальянских защитников и отправил мяч в сетку.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На 31-й минуте Леовац слева ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на нападающего Мислава Оршича, который с линии штрафной площади точно пробил в дальний нижний угол.

    Счет стал крупным на 42-й минуте. Стоянович справа навесил к дальней штанге «Аталанты», Адеми сделал скидку на Оршича, которому с метра надо было не промахнуться. Мислав удачно справился с задачей и оформил дубль.

    А на 68-й минуте Теофил-Катерин сыграл на перехвате на чужой половине поля, сделав передачу на Оршича. Мислав слева в штрафной площади получил футбольный снаряд и точно пробил мимо Голлини в дальний угол.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Во 2-м туре группы С «Манчестер Сити» на своем поле примет загребское «Динамо», а «Шахтер» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой». Матчи пройдут 1 октября.

    Лига чемпионов. Группа C
    «Динамо З» (Хорватия) — «Аталанта» (Италия) — 4:0 (3:0)
    Голы: Леовац, 10 (1:0). Оршич, 31 (2:0). Оршич, 42 (3:0). Оршич, 68 (4:0)«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро (Гояк, 73), Петкович (Гавранович, 83), Оршич (Иванушец, 76), Ольмо«Аталанта» (Италия): Голлини, Мазиелло (Малиновский, 46), Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс, де Рон, Фройлер (Пашалич, 46), Гомес, Иличич (Барроу, 88), СапатаПредупреждения: Джимсити, 18. де Рон, 27. Теофиль-Катрин, 39. Моро, 66. Гозенс, 79
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