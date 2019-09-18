«Динамо» Загреб — «Аталанта»: счет матча 4:0, обзор голов

Загребскоеодержало домашнюю победу над(4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

Счет в матче хозяева открыли на 10-й минуте. Стоянович справа прострелил к воротам «Аталанты», а защитник Марин Леовац выскочил первым из-за спин итальянских защитников и отправил мяч в сетку.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На 31-й минуте Леовац слева ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на нападающего Мислава Оршича, который с линии штрафной площади точно пробил в дальний нижний угол.

Счет стал крупным на 42-й минуте. Стоянович справа навесил к дальней штанге «Аталанты», Адеми сделал скидку на Оршича, которому с метра надо было не промахнуться. Мислав удачно справился с задачей и оформил дубль.

А на 68-й минуте Теофил-Катерин сыграл на перехвате на чужой половине поля, сделав передачу на Оршича. Мислав слева в штрафной площади получил футбольный снаряд и точно пробил мимо Голлини в дальний угол.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Во 2-м туре группы С «Манчестер Сити» на своем поле примет загребское «Динамо», а «Шахтер» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой». Матчи пройдут 1 октября.