«Брюгге» — «Галатасарай»: счет матча 0:0

Бельгийскийна своем поле сыграл вничью с турецким(0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Во втором туре «Брюгге» на выезде сыграет с «Реалом», а «Галатасарай» примет на своем поле ПСЖ. Матчи пройдут 1 октября.