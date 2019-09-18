«Брюгге» — «Галатасарай»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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Во втором туре «Брюгге» на выезде сыграет с «Реалом», а «Галатасарай» примет на своем поле ПСЖ. Матчи пройдут 1 октября.
Лига чемпионов. Группа A
«Брюгге» (Бельгия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0
«Брюгге»: Миньоле, Митрович, Дели, Рикка, Клинтон Мата, Вормер, Ритс (Баланта, 86), Ванакен, Окереке (Опенда, 60), Деннис (Диань, 73), Диатта«Галатасарай» (Турция): Муслера, Нагатомо, Мариану (Шенер Езбайраклы, 90), Луйиндама, Маркан, Фегули, Н`Зонзи, Лемина (Эмре Мор, 61), Сери (Донк, 90+3), Бабел, ФалькаоПредупреждения: Лемина, 56. Опенда, 73. Н`Зонзи, 73. Вормер, 80. Донк, 90+4