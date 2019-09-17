Иванович доволен результатом матча с «Лионом»

Защитник «Зенита»прокомментировал итог матча Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).

«Думаю, что первая игра после двух или трехлетнего перерыва всегда получается тяжелой психологически. 1:1 — неплохой результат, но он мог бы быть и лучше для нас. Но в целом мы можем быть довольны и надеюсь, что этот результат, который мы сделали сегодня, придаст нам уверенность в следующей игре в Лиге чемпионов.

Честно говоря, травма и гол Азмуна стали неожиданностью. Сначала мне показалось, что он подвернул голеностоп. Но очень хорошо, что ему удалось забить. Это придало нам уверенности в себе, мотивировало нас. Мы поверили в свои силы и поняли, что можем выиграть этот матч. Будем надеяться, что с Сердаром ничего страшного не случилось, и на следующей игре он будет в строю.

Мы сыграли в новой схеме. Я уже говорил, что для команды это всегда очень хорошо. Сегодня нам все удалось, они создали не так много опасных моментов. "Лион" очень опасен и наказывает за любую маленькую ошибку. В общем, можем быть довольны сегодняшней игрой», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита». 0