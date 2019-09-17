«Лион» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

Питерскийсыграл вничью с французскимв гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Счет в матче перед перерывом открыли питерцы. На 41-й минуте Сердар Азмун рванул по центру, сыграл в стенку с Дзюбой и с центра штрафной расстрелял ворота «Лиона».

А в начале второго тайма в ворота «Зенита» был назначен пенальти. На 49-й минуте Депай на дриблинге вошёл в штрафную гостей, где его сбил Оздоев.

Мемфис Депай с пенальти мощно пробил в нижний угол — Лунёв угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Во втором туре «Зенит» 2 октября примет на своем поле «Бенфику», а «Лион» на выезде сыграет с «Лейпцигом».