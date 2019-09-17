«Лион» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче перед перерывом открыли питерцы. На 41-й минуте Сердар Азмун рванул по центру, сыграл в стенку с Дзюбой и с центра штрафной расстрелял ворота «Лиона».
А в начале второго тайма в ворота «Зенита» был назначен пенальти. На 49-й минуте Депай на дриблинге вошёл в штрафную гостей, где его сбил Оздоев.
Мемфис Депай с пенальти мощно пробил в нижний угол — Лунёв угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
Во втором туре «Зенит» 2 октября примет на своем поле «Бенфику», а «Лион» на выезде сыграет с «Лейпцигом».
Лига чемпионов. Группа G
«Лион» (Франция) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (0:1)
Голы: Азмун, 41 (0:1). Депай, 51 — с пенальти (1:1)«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Денайер, Марселу, Коне, Рейне-Аделаида (Террье, 86), Тузар, Тиагу Мендес, Траоре (Корне, 77), Дембеле, Депай«Зенит» (Россия): Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Жирков (Кузяев, 64), Дзюба, Азмун (Оздоев, 46)Предупреждения: Азмун, 38. Ракицкий, 61. Кузяев, 70. Коне, 71. Шатов, 87