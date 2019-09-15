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    «Шальке» в гостях разгромил «Падерборн»

    «Падерборн» — «Шальке»: счет матча 1:5, обзор голов

    Бундеслига Футбол Германии Падерборн 07 Шальке 04 Календарь Бундеслиги
    «Шальке» в выездном матче четвертого тура немецкой Бундеслиги разгромил «Падерборн» со счетом 5:1.

    Футболисты «Шальке»
    Футболисты «Шальке»

    В первом тайме команды обменялись голами — на точный удар Каули на 8-й минуте гости ответили голом Салифа Сане на 33-й минуте.

    Спустя четыре минуты после перерыва Суат Сердар принес «Шальке» минимальный перевес. На 71-й минуте Амин Арит упрочил преимущество гостей.

    На 83-й минуте Ахмед Кутуджу довел дело до разгрома. Еще через две минуты Арит оформил дубль, поставив победную точку.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Шальке» занимает шестое место (7 очков), а «Падерборн» — 17-е (1 очко). 0

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