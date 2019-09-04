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    Хильемарк провел первую тренировку в составе московского «Динамо»

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    На официальной странице московского «Динамо» в Twitter появилась новость о том, что арендованный у итальянского клуба «Дженоа» Оскар Хильемарк провел свою первую тренировку в составе «бело-голубых».

    Оскар Хильемарк
    Оскар Хильемарк

    27-летний полузащитник перешел в «Динамо» на правах арены и будет находиться в Москве до конца текущего сезона.

    Футболист провел 18 игр в Серии А прошлого сезона, набрав 2 очка по системе «гол+пас». Также игрок может похвастаться выступлениями за национальную команду Швеции на чемпионате мира 2018 года.

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