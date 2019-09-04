Хильемарк провел первую тренировку в составе московского «Динамо»

Оскар Хильемарк
globallookpress.com
27-летний полузащитник перешел в «Динамо» на правах арены и будет находиться в Москве до конца текущего сезона.
Футболист провел 18 игр в Серии А прошлого сезона, набрав 2 очка по системе «гол+пас». Также игрок может похвастаться выступлениями за национальную команду Швеции на чемпионате мира 2018 года.
🔥 Наш новый викинг — Оскар Хильемарк — проводит первую тренировку в составе #Динамо #прямосейчас ⚪🔵 pic.twitter.com/b5ZQAZTk07— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 4 сентября 2019 г.